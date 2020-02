Compra de terrenos permite construir a sua casa de sonho - Imobusiness

O Millennium bcp dá uma ajuda e disponibiliza vários terrenos de Norte a Sul, incluindo as regiões autónomas, para se construir de raiz habitação própria. O custo mais baixo é um dos trunfos deste segmento imobiliário.

A opção pela compra de um terreno para construir habitação própria acaba por ser um projeto que tanto pode ser utilizado por várias gerações como para trazer riqueza patrimonial para uma família. Este segmento de terrenos para construção de moradias unifamiliares também tem beneficiado do dinamismo que o setor imobiliário tem registado nos últimos anos.

O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), Luís Lima, em declarações ao Imobusiness, realça mesmo que “à semelhança do restante mercado habitacional, tem-se registado uma evolução positiva na compra de terrenos, sobretudo dirigidos para a posterior construção de habitação própria”. Sublinha que, este cenário se verifica “maioritariamente nas zonas mais periféricas dos centros urbanos”.

Quanto ao perfil habitual dos compradores, a mesma fonte destaca que são sobretudo famílias entre os 35 e os 45 anos, admitindo que há alguns jovens interessados neste mercado, mas com pouca expressão.

A oferta tem conseguido responder à procura existente, uma vez que entidades como o Millennium bcp têm dado uma ajuda com a promoção de espaços para venda. A instituição bancária assume que “tem cerca de 40% do total de imóveis em venda do segmento terrenos para construção, dos quais uma parte são terrenos para construção em altura e outra parte para construção de moradias”. O banco sublinha ainda que são variadas as ofertas de terrenos para construção de moradias unifamiliares isoladas ou em banda, e até mesmo geminadas, ao contrário da oferta de terrenos para edificação de edifícios multifamiliares e nas grandes cidades.

A instituição bancária também destaca que os custos de construção de uma moradia serão, em muitas localizações, mais baixos comparativamente com o custo associado à compra de um apartamento novo. Entre outros atrativos para se enveredar pela compra de um terreno e construção de raiz, de acordo com o Millennium bcp, a localização surge também como um dos fatores de decisão. “Cada vez mais o apelo de uma vida tranquila, com melhor qualidade para viver em família, tem funcionado como uma ajuda na decisão de comprar um terreno”, refere a mesma fonte. Isto sem esquecer o desafio de acompanhar a obra de raiz, desde a escolha dos materiais até aos pormenores de um simples acabamento, são outros fatores positivos para quem toma esta decisão.

Numa visita pela página de Internet da entidade bancária, pode-se comprovar a oferta variada existente não só em termos de preços como de localização. Por exemplo, para quem procura uma solução na região Centro, o Millennium bcp promove a venda de um terreno em Pedra do Ouro, no distrito de Leiria, com uma área de construção de 480 metros quadrados pelo preço de 130 mil euros. Mais próximo de Santarém, no Entroncamento, encontra-se para venda um espaço com 537 metros quadrados por 171 mil euros. Quem pretende desenhar a sua casa de sonho nos arredores de Lisboa, encontra em Arranhó, no concelho de Arruda dos Vinhos, um terreno com uma área total de 299 metros quadrados com um custo de 22.100 euros. Na região Norte são várias as opções, como por exemplo, em Vila Real, onde no Lugar dos Giestais, é possível adquirir um terreno com 1.830 metros quadrados por 64.300 euros.

Também nas regiões autónomas há soluções para a compra de terrenos para construção. Em Santa Cruz, no Arquipélago da Madeira, o Millennium bcp promove, por exemplo, um terreno com uma área total de 605 metros quadrados com um custo de venda de 7.700 euros. Na freguesia de Biscoitos, na Angra do Heroísmo, está disponível para venda um espaço por 4.300 euros com 2.150 metros quadrados.

A opção pela compra de terrenos para construção não está a atrair apenas os clientes particulares. De acordo com o Millennium bcp, o interesse surge também na vertente de investimento por parte de construtores ou promotores que compram terrenos para depois colocarem no mercado de venda ou arrendamento.