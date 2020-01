Évora e Coimbra com novas ofertas para gestão e exploração de estacionamento - Imobusiness

by

O Millennium bcp disponibiliza dois ativos para a gestão e exploração de estacionamentos que representam oportunidades de investimento num segmento onde a escassez de soluções é uma constante.

Estacionar nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo no centro das principais cidades nacionais, onde continua a ser notório o desequilíbrio entre a procura por estes espaços e a oferta existente. A crescente utilização do automóvel, aliada ao facto de os carros passarem muito mais tempo parados a ocupar espaço público ou privado, obriga a que se crie desenvolvam, cada vez mais soluções de estacionamento. Neste contexto, o Millennium bcp disponibiliza dois ativos que vão ajudar a colmatar o défice de estacionamento, desta feita em Évora e Coimbra.

A instituição bancária destaca que tem em negociação para gestão e exploração, na cidade alentejana, um conjunto de 63 lugares de estacionamento, inseridos no parque interior das Galerias de São Domingos. O preço global de venda ascende a 620 mil euros, sendo que as áreas variam entre os 9,1 metros quadrados e os 40,5 metros quadrados.

Este conjunto de estacionamentos situa-se na Praça Joaquim António de Aguiar, junto ao Teatro Garcia de Resende, e representa, segundo o Millennium bcp, “uma oportunidade de investimento no mercado onde a necessidade de estacionamentos é uma realidade, não só para famílias residentes, como comerciantes locais”. A aposta neste espaço em Évora significa mais uma solução numa cidade onde é difícil estacionar, já que é necessário ter em conta, não só as limitações de trânsito existentes no centro histórico, como o facto de algumas ruas estreitas não permitirem a circulação automóvel.

Já no caso da cidade de Coimbra, o Millennium refere que estão em causa um conjunto de 266 estacionamentos situados num edifício residencial de 12 pisos, com comércio. O preço global deste ativo, cuja propriedade é do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo, ascende a 1.950 mil euros. Este espaço está localizado na Rua André Gouveia, na freguesia de Santo António dos Olivais.

Um ativo escasso e uma oportunidade de crescimento económico

A existência de espaços de estacionamento tem vindo a ganhar relevância nos centros urbanos, sendo mesmo um elemento de diferenciação na hora de atrair não só novos moradores, assim como turistas. Este cenário maximiza o potencial destes ativos localizados em Évora e Coimbra que o Millennium bcp disponibiliza agora no mercado.

As oportunidades de negócio que têm sido geradas neste segmento são espelhadas nos últimos dados relativos ao segmento de parques de estacionamento compilados pela Associação Europeia de Estacionamento (EPA, sigla em inglês). O relatório da EPA conclui que, em Portugal, existem mais de 827 mil espaços para estacionar, dos quais, mais de 590 mil situam-se em recintos fechados e cerca de 237 mil localizados na rua.

Em termos gerais, a EPA refere que representa um mercado de quase 41 milhões de espaços nos países membros, aos quais soma mais 190 milhões que hoje não estão regulamentados localizando-se nas ruas.

O mesmo órgão realça, no último estudo realizado sobre o setor, as oportunidades de emprego que esta atividade tem criado. De acordo com a EPA, o segmento de estacionamento oferece emprego direto a quase meio milhão de trabalhadores nos países que integram a associação. O volume de negócios anual global para a indústria de estacionamento na Europa ascende a cerca de 26.400 milhões de euros.

Uma rede de estacionamento com boa acessibilidade é uma ferramenta-chave para a mobilidade nos centros urbanos, sendo atualmente um ativo escasso nas principais cidades europeias e, neste caso, também nas portuguesas. A oferta de novos lugares de estacionamento, como as oportunidades apresentadas agora pelo Millennium bcp, representa mais uma ajuda nesta gestão da mobilidade.